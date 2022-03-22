İçişleri Bakanı Soylu: 58 bin Ukraynalı savaş sonrası Türkiye'ye geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, TV NET'te yayınlanan Net Bakış Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soylu, Türkiye'ye gelen 58 bin Ukraynalının 30 bine yakınının kara yoluyla, 900 civarının ise üçüncü ülkeler üzerinden hava yoluyla ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Ukrayna'da AFAD tarafından çadırlar kurulduğunu aktaran Soylu, şimdiye kadar 51 tır malzemenin gönderildiğini ifade etti.

Soylu, Avrupa'nın mültecilere yaklaşımını da eleştirdi:

"Biz, Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Nasıl bir süreç yönettiklerini hep birlikte gördük. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre 3,5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.