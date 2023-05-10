İç savaşın yaşandığı Sudan'da İHH, Çad'a göç eden Sudanlılara yardım eli uzattı

Sudan'da devam eden iç savaş sebebiyle farklı noktalara göç eden kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, sivillere yönelik faaliyetlerine devam ederek, son olarak Çad'a göç eden Sudanlılara sıcak yemek ve gıda kumanyası dağıttı. Ayrıca, sağlık alanındaki yardım çalışmaları kapsamında ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlandı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. 550 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bine yakın kişinin ise yaralandığı iç savaş sürecinde 700 binden fazla Sudanlı ise farklı noktalara göç etti. Ülkede sivillere yönelik acil yardım çalışmalarında bulunan İhh, bu kapsamda son olarak sınır ülkesi Çad'a göç eden Sudanlılara sıcak yemek ve gıda kumanyası dağıttı.

Ülkede, devam eden iç çatışmalar sebebiyle farklı noktalara göç eden kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede 15 Nisan'dan itibaren 700 bini aşkın kişi yerlerinden edildi.

İhh YARDIM ÇALIŞMALARINDA BULUNUYOR

Çatışmaların ardından acil yardım çalışmalarına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, sivillere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. İHH'den yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında son olarak, çatışmalar sebebiyle Çad'ın Sudan sınırında bulunan Adre şehrine göç eden 250 aileye gıda paketi ve bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunuldu. Son yardımlarla birlikte şu ana kadar, 650 aileye gıda paketi, 5 bin kişiye ise sıcak yemek dağıtılmış oldu. Ayrıca, 40 büyükbaş adak-akika kurbanı da kesilerek iç savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İHH, sağlık alanındaki yardım çalışmaları kapsamında ise, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladı. Öte yandan 7 anneye doğum operasyonu desteği verilirken, yeni doğan bebekler için gerekli olan malzemeler de ailelere dağıtıldı.