İç çamaşırsız şekilde bisiklete binen genç kız dengesini kaybedince cinsel organı göründü

Güney Batı Londra bölgesinde yer alan Glaham'da ikamet eden genç kızın başına talihsiz bir olay geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne giden genç kız, sabah bisikletiyle eve döndü.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE DÜŞTÜ

Evin kapısının önüne kadar gelen genç kız, iç çamaşırsız şekilde bindiği bisiklette dengesini kaybedince yere düştü. Bu sırada ise cinsel organının açılması nedeniyle büyük bir şansızlık yaşadı.

EVİN KAMERASI KAYDETTİ

Genç kızın bisikletten düştüğü talihsiz anlar, evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ailesi, kızlarının başına gelen olaya güldüklerini ifade etti.