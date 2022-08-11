Haber : İç çamaşırsız şekilde bisiklete binen genç kız dengesini kaybedince cinsel organı göründü - Haberler

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İç çamaşırsız şekilde bisiklete binen genç kız dengesini kaybedince cinsel organı göründü

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İngiltere'nin Güney Batı Londra bölgesinde gece kulübünde eğlendikten sonra eve dönen genç kız, bisikletten düştü. İç çamaşırı giymeyen kız, cinsel organının açılması nedeniyle büyük bir talihsizlik yaşadı.

Güney Batı Londra bölgesinde yer alan Glaham'da ikamet eden genç kızın başına talihsiz bir olay geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne giden genç kız, sabah bisikletiyle eve döndü.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE DÜŞTÜ

Evin kapısının önüne kadar gelen genç kız, iç çamaşırsız şekilde bindiği bisiklette dengesini kaybedince yere düştü. Bu sırada ise cinsel organının açılması nedeniyle büyük bir şansızlık yaşadı.

İç çamaşırsız şekilde bisiklete binen genç kız dengesini kaybedince cinsel organı açıldı

EVİN KAMERASI KAYDETTİ

Genç kızın bisikletten düştüğü talihsiz anlar, evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ailesi, kızlarının başına gelen olaya güldüklerini ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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