IAEA Genel Direktörü Zaporijya Nükleer Santrali'nin Durumunun Tehlikeli Olduğunu Duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde durumun öngörülemez ve tehlikeli olduğunu duyurdu. Grossi, tarafların taahhütte bulunması ve tesisin korunması gerektiğini belirterek, nükleer emniyet ve güvenliğin sağlanması için IAEA'nın elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde durumun öngörülemez ve tehlikeli olduğunu duyurdu.

IAEA Direktörü Grossi, yaptığı açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali'nin (ZNPP) yakınlarında genel durum giderek öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli bir hal alıyor. Santralin karşı karşıya olduğu nükleer güvenlik ve emniyet riskleri konusunda son derece endişeliyim. Ciddi bir nükleer kaza tehdidini, bunun halk ve çevre açısından doğuracağı sonuçları önlemek için hemen harekete geçmeliyiz" dedi.

Grossi, tarafların taahhütte bulunması ve tesisin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu büyük nükleer tesis korunmalıdır. Bu hayati hedefe ulaşılması için tüm tarafların taahhütte bulunması yönünde baskı yapmaya devam edeceğim ve IAEA da santralde nükleer emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir" dedi.