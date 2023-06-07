IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ziyaret gerçekleştirecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Kakhovka barajının yıkılması sonrası yaşanan gelişmelerin ardından gelecek hafta Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Grossi, nükleer güvenlik için çok önemli bir an olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Kakhovka barajının yıkılmasıyla yaşanan gelişmelerin ardından gelecek hafta Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Grossi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kakhovka barajının yıkılması sonrasında yaşanan kaygı verici gelişmelerin ardından, önümüzdeki hafta güçlendirilmiş bir ekiple Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA destek ve yardım misyonumuzun bir sonraki ziyaretine liderlik edeceğim. Nükleer güvenlik için çok önemli bir an" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de günlük ulusa sesleniş konuşmasında Grossi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün IAEA Direktörü Grossi ile özellikle Kakhovka barajına ne olduğu ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin (ZNPP) genel durumu hakkında konuştum. IAEA Direktörünü, Rusya'nın bugünkü terör eylemini doğrudan ve kesin olarak kınamaya ve ZNPP'yi özgürleştirme çabalarımızı en üst düzeye çıkarmaya çağırdım. Grossi'nin Ukrayna ziyareti konusunda anlaştık" açıklamasında bulundu.

Öte yandan IAEA tarafından dün yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki uzmanların, Kakhovka barajındaki yıkıma ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilmişti. Ajanstan yapılan açıklamada, "IAEA, Ukrayna'nın Kakhovka barajındaki hasar raporlarından haberdar. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki IAEA uzmanları durumu yakından takip etmektedir. Santralde acil bir nükleer güvenlik riski yok" denildi.