IAEA Başkanı Grossi, İran'daki Acil Durum İçin Yönetim Kurulu'nu Toplayacak

IAEA Başkanı Grossi, İran'daki Acil Durum İçin Yönetim Kurulu'nu Toplayacak
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IAEA Başkanı Rafael Grossi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı sonrası yarın acil olarak IAEA Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırdı.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, " İran'daki acil durumun ışığında yarın IAEA Yönetim Kurulu'nu acil topluyorum" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Grossi, "İran'daki acil durumun ışığında yarın IAEA Yönetim Kurulu'nu acil topluyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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