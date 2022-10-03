İ?ran'da Mahsa Amini protestoları: "İslami rejimden bıktık" Dünya Haberleri İran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı. İran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı. Yaklaşık 20 gündür sokaklarda, üniversitelerde ve iş yerlerinde protesto düzenleyenler, "Kadın, yaşam, özgürlük" "Diktatöre ölüm", "Hamaney'e ölüm" ve "İslam Cumhuriyeti'ne ölüm" sloganları atılıyor. BBC Türkçe'ye konuşan İranlılar, bu protestoların "uzun zamandır süren haksızlık, yolsuzluk ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin bir dışavurumu" olduğunu söylüyor. Video-haber: Fatima Çelik Togo Cumhuriyeti Mahsa Emini İran Dünya Haberler

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