Hz. Hüseyin ve 72 Yakını Iğdır'da Anıldı

SERDAR ÜNSAL

Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yakını, Iğdır'da Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaşın katılımıyla anıldı.

Hz. Hüseyin'in ve 71 yakının Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmesinin 1384'üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün Iğdır'da anma etkinliği düzenledi. Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından organize edilen etkinlik, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başladı. Burada toplanan vatandaşlar, Hz. Hüseyin için ağıt yakıp yas tuttu. Ehlibeyit Alimler Derneği Başkanı Zeki Tumay, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İmam Hüseyin, 124 bin peygamberin sonuncusu ve efendisi olan Hz. Muhammed Mustafa'nın torunudur. O, hazretin soyunun devam ettiricisidir, çünkü buyurmuş ki 'Her peygamberin soyu kendinden devam etti. Benim soyum Ali Ebu talip ile devam edecektir'. İmam Hüseyin, Allah Resul'ünün bize bıraktığı iki emanetten biridir. İmam Hüseyin, kurtuluş gemisi ve hidayet meşalesidir. İmam Hüseyin, Nuh'un gemisi gibidir, ona binen kurtulur, terk eden ise gark olur. Yezit kimdir? Yezit, Resulullah'ın düşmanı; Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında küfür ordusunu komuta eden, Peygamber'in Allah'ın evini ziyaret etmesini engelleyen, Hüdeybiyye barışı yapmaya mecbur eden, Mekke fethinden sonra canını kurtarmak için zahiren İslam'ı kabul eden, Kur'an'da lanetlenmiş ağacın kökü olan Ebu Süfyan'ın torunu, ciğer yiyen Hint'ten olma Muaviye'nin oğludur. Muaviye, Allah Resulü'nün karnı doymasın diye lanetlediği kimsedir. Yezit, Muaviye vs. Allah Resulü'nün iktidarı kendilerine haram kıldığı kimsedirler. Aşure, insanlık tarihini kendinde özetleyen şahadet günüdür. Şehitler günüdür."

Iğdır Ehlibeyt Mektebi Din Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Yeşil tarafından Asri Mezarlık'ta düzenlenen aşura programına da kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Burada konuşan Yeşil, "Bugün peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile Kerbela'da yezit tarafından şehit edildiği gündür" dedi. Hz. Hüseyin'in neden şehit edildiğine dikkat çeken Yeşil, Hz. Hüseyin'in yaşamı boyunca yoksullara ve yetimlere yardımda bulunduğunu ve onu şehit edenlerin yoksulları ve yetimleri bir kez daha sahipsiz bıraktığını söyledi.

Anma törenleri boyunca vatandaşlara yemek, su, meyve suyu ve çeşitli yiyecekler ikram ettiler. Daha sonra mersiye ve ağıtların yakılasıyla devam eden program, Asri Mezarlık'ta kılınan cuma namazından ardından son buldu.