Hollanda'nın Lahey kentinde hükümlü Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği eski yöneticisi Hysni Gucati, şartlı tahliye edildi.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey kentindeki özel mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Yargıç Ekaterina Trendafilova, Hysni Gucati'nin cezasını 18 Ekim'de veya buna yakın bir tarihte serbest bırakılmasını sağlayacak şekilde değiştirmeye karar verdi. Şartlar, temyiz heyetinin verdiği cezanın geri kalanında uygulanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gucati'nin mahkum edildiği suçların tartışılmaz derecede ciddi olmasına rağmen, cezasının değiştirilmesi lehine ağır basan bir dizi faktörün bulunduğu belirtildi.

Gucati'nin, pişmanlık ifadeleri ve duruşma sırasında eylemlerinden dolayı kendisini tehdit altında hisseden herkesten açıkça özür dilemesi nedeniyle şartlı tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, Gucati'nin belirtilen koşullardan herhangi birine uymaması halinde kararın iptal edilebileceği kaydedildi.

Öte yandan, Kosova yerel medyası, Gucati'nin İskenderay'daki evine ulaştığını bildirdi.

Derneğin bir diğer yöneticisinin tahliyesi de değerlendirilecek

Diğer yandan açıklamada, UÇK Savaş Gazileri Derneğinin eski yöneticilerinden olan ve Lahey'de hükümlülüğü süren Nasim Haradinaj'ın durumu hakkında da bilgi verildi.

Açıklamada, Haradinaj'ın gözaltında tutulduğu süredeki davranışlarına ilişkin rapor hazırlanacağı ve serbest bırakılmasının da bunun ardından değerlendirileceği bildirildi.

UÇK Savaş Gazileri Derneği eski yöneticileri Hysni Gucati ve Nasim Haradinaj, 25 Eylül 2020'de Priştine'de gözaltına alınmalarının ardından "Kosova Özel Savcılığı ve Odaları"nın Lahey'deki gözaltı merkezine götürülmüş, 18 Mayıs 2022'de mahkemenin çalışmalarının gizliliğini ihlalden 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz Mahkemesi ise şubat ayında verdiği kararla Gucati ve Haradinaj'ın cezalarında üçer ay indirime gitmişti.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Yakup Krasniçi, Kadri Veseli ve Recep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Mahkeme Başkanı Charles Smith, iş yükünün fazlalığından dolayı yargılamanın öngörülen 5 yıldan fazla sürebileceğini ifade etmişti.