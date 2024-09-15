Üye Girişi
Haberler
BBC

Husilerin Füze Saldırısı İlk Kez İsrail'in Merkezine Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Husileri tarafından ateşlenen yüzeyden yüzeye bir füze ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı. Füze, insan yaşamının olmadığı bir bölgeye düşerken, yaralanma yaşanmadı. Bu olay, Husilerin İsrail hava sahasının derinliklerine girmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen yüzeyden yüzeye bir füze ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı. Füze insanların yaşamadığı bir bölgeyi vurdu ve yaralanma yaşanmadı.

Füze, Pazar sabahı yerel saatle 06.35'te yere inmeden hemen önce, Tel Aviv'de ve İsrail'in merkezinde hava saldırısı sirenleri çaldı. İnsanlar sığınaklara gitti.

Ordunun füze önleyicilerden geldiğini söylediği yüksek sesli patlamalar duyuldu.

İsrail ordusu "Kısa bir süre önce İsrail'in merkezinde çalan sirenlerin ardından, doğudan İsrail'in merkezine doğru ilerleyen ve açık bir alana düşen bir yüzeyden yüzeye füze tespit edildi. Yaralanma bildirilmedi" şeklinde açıklama yaptı.

Husi basın temsilcisi Nasruddin Amer, Pazar günü X üzerinden, "engellenen 20 füzenin ardından bir Yemen füzesinin İsrail'e ulaştığını ve bunun bir başlangıç olduğunu" söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Telegram'da yapılan bir açıklamada, Husi askeri sözcüsünün yakında "Siyonist varlığın derinliklerini hedef alan niteliksel bir operasyon" hakkında ayrıntı vereceği ifade edildi.

Pazar günkü bu saldırı, Husiler ilk kez bir füzeyle İsrail hava sahası derinlerine girdiği için önem taşıyor.

Ekim ayında İsrail Gazze topraklarına girdiğinden bu yana, Husiler İsrail'e birkaç kez füze gönderdi. Bunların çoğu düşürüldü. Biri ise Mart ayında İsrail'in Kızıldeniz limanı Eilat yakınlarındaki açık bir alana isabet etti.

Temmuz ayında bir Husi insansız hava aracı Tel Aviv'e ulaştı, bir kişiyi öldürdü ve dört kişiyi yaraladı. Yurt dışından Tel Aviv'i bir insansız hava aracıyla hedef alan bu ilk saldırının ardından, İsrail Yemen'in Hudeyde limanı yakınlarındaki Husi askeri hedeflerine büyük bir hava saldırısı düzenledi. Altı kişi öldürüldü ve 80 kişi yaralandı.

BBC

İsrail Yemen

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title