Husiler Yemen'de İsrail'e ait bir kargo gemisine el koydu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e ait bir kargo gemisini kaçırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayı ciddi bir olay olarak nitelendirdi ve geminin İsrail'e ait olmadığını belirtti.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan bir kargo gemisine el koydu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e ait gemileri hedef alacaklarını açıkladı. İsrail'e ait olduğu iddia edilen ve 25 mürettebatı bulunan bir kargo gemisine Kızıldeniz'de Husiler tarafından el konuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz'de bir kargo gemisinin kaçırılmasının "küresel ölçekte çok ciddi bir olay" olduğu belirtildi. Geminin uluslararası sivil bir mürettebatla Türkiye'den Hindistan'a gitmekte olduğu ve içinde hiçbir İsraillinin bulunmadığını aktaran IDF, "Bu bir İsrail gemisi değil" ifadelerini kullandı. Geminin kaçırılmasından doğrudan Husileri sorumlu tutan IDF, Galaxy Leader adlı geminin mürettebatı arasında hiç İsrailli bulunmadığını açıkladı.

İsrailli iş adamı Abraham Ungar'a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama bandıralı gemi, kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.

İsrail, geminin kaçırılmasından İran'ı sorumlu tuttu

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, geminin kaçırılmasından İran sorumlu tutularak, geminin bir Japon şirketi tarafından işletilen bir İngiliz gemisi olduğu aktarıldı. Gemide Ukrayna, Bulgaristan, Filipinler ve Meksika'dan 25 mürettebat bulunduğu ifade edilen açıklamada, gemide İsrailli mürettebatın ise bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu, İran'ın özgür dünya vatandaşlarına yönelik saldırganlığının ve küresel nakliye rotalarının güvenliği söz konusu olduğundan uluslararası sonuçlar doğuran bir başka İran terörizmi eylemidir" denildi. - TEL AVİV