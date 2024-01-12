Husiler: Yemen'de Amerika ve İngiltere'nin saldırıları sonucu 5 kişi öldü

Husiler, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'de ortak olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarında 5 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Amerika ve İngiltere'nin yaptığı Yemen'e yaptığı saldırılar, İsrail'in Gzazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Ortadoğu'da tansiyonun daha da yükselmesine sebep oldu.

Husiler, vurulan hedefler hakkında bilgi vermeden, saldırılarda 5 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırı aynı zamanda Biden yönetimi ve müttefiklerinin haftalardır sakinleştirmeye çalıştığı İsrail'in Hamas'a karşı savaşıyla ilgili bölgesel bir çatışmanın alevlenmesi tehdidini de taşıyordu.

Bu arada ABD Donanması, Hint Okyanusu'nun uzak noktalarında bir gemiye düzenlenen saldırıyı günler önce kabul etti; bu saldırı, İran'ın İsrail-Hamas ihtilafına ilişkin daha geniş bir deniz harekatı kapsamında gemilere saldırma isteğinin sinyali olabilir. Perşembe günü Tahran, Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programına yönelik uluslararası yaptırımların hedef aldığı petrole el koyması nedeniyle daha önce yaşanan krize karışan başka bir tankere ayrı ayrı el koydu.