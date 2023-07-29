Husiler, Umman'a Safer Petrol Tankeri Tahliyesi İçin Teşekkür Etti

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de tehlike arz eden Safer petrol tankerinin tahliyesi konusunda verdiği destek dolayısıyla Umman'a teşekkür etti. Husilerin resmi sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, 'Safer petrol tankerinin boşaltılmasıyla eşzamanlı olarak Umman'a gayretlerinden dolayı teşekkürlerimizi bildiririz.' ifadelerini kullandı. Abdusselam, Umman'ın Safer petrol tankerindeki akaryakıtın boşaltılması için anlaşmaya varılmasında büyük kolaylık ve destek sağladığını belirtti. Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerindeki akaryakıtın Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyordu. Çevre felaketine neden olabileceği uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bugün yaptığı açıklamada, tahliye operasyonunun üçüncü gününde Safer tankerinden 223 bin varil petrolün güvenli şekilde boşaltıldığını bildirmişti.