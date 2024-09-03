Husiler Kızıldeniz'de Petrol Tankerlerine Saldırdı

(ANKARA)- Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Panama bandıralı bir petrol tankerini hedef aldı. ABD tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıdan birkaç saat sonra Husilerin Suudi Arabistan bandıralı bir tanker gemisine de ateş ettiğini bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, pazartesi günü, Kızıldeniz'de Panama bandıralı bir petrol tankere saldırırken, birkaç saat sonra yakınlarda bulunan Suudi bandıralı bir tanker gemisine de ateş açtı. Bu saldırılar, Husiler tarafından vurulan ve hala yanmakta olan Sounion petrol tankerini kurtarma çalışmaları ile tankerde bulunan 1 milyon varil ham petrol yükünün yaratacağı potansiyel ekolojik felaketi önleme çabaları esnasında gerçekleşti.

ABD Donanması tarafından denetlenen çok uluslu Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, ilk saldırıda iki balistik füzenin Blue Lagoon I adlı petrol tankerine isabet ettiğini, üçüncüsünün ise gemi yakınlarında patladığını açıkladı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Gemideki tüm mürettebat güvende ve tarafımıza herhangi bir yaralanma olayı bildirilmedi. Gemi asgari düzeyde hasar gördü ancak yardıma ihtiyaç duymuyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı nedeni, petrol tankerinin İsrail'e gidecek olması

Husi askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin Blue Lagoon I'e yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi.

Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, geminin "şirket bünyesindeki diğer gemilerin yakın zamanda İsrail'de liman ziyaretleri yapması nedeniyle hedef alındığını" ileri sürdü. Saree de Husilerin gemiye saldırma nedeni olarak bu iddiayı doğruladı.

İkinci saldırı, Blue Lagoon I saldırısından birkaç kilometre uzakta gerçekleşti

Öte yandan, İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi, Husilerin kontrolündeki liman kenti Hodeida açıklarında ikinci bir saldırı olduğunu bildirdi. Bir özel güvenlik firması da insansız hava aracının ticaret gemisini vurduğunu, ancak herhangi bir hasar ya da yaralanma rapor edilmediğini söyledi. Şirket, saldırının Blue Lagoon I saldırısının gerçekleştiği yerden sadece birkaç kilometre uzakta meydana geldiğini söyledi.

ABD, ikinici saldırının sorumlusu olarak Husileri gösterdi

ABD ordusunun Ortadoğu'daki operasyonlarını denetleyen Merkez Komutanlığı ikinci geminin Suudi bandıralı, 2 milyon varil petrol taşıyan Amjad adlı petrol tankeri olduğunu açıkladı ve saldırının sorumlusu olarak Husileri gösterdi. Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Husiler tarafından gerçekleştirilen bu pervasız terör eylemleri bölgesel ve küresel ticareti istikrarsızlaştırmaya, sivil denizcilerin ve deniz ekosisteminin hayatını riske atmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Komutanlık, ABD ordusunun Husilere ait iki füze sistemini de imha ettiğini sözlerine ekledi. Husiler ise Amjad'a yönelik saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

ABD medyası: "Husiler, Suudi Arabistan'la yapılan fiili ateşkesi bozmak istemiyor"

ABD medyasında yer alan haberlerde, Husilerin Suudi bandıralı petrol tankerine yapılan saldırının sorumluluğunun henüz üstlenmemelerinin nedeni olarak, Suudi Arabistan'ın Husilerle bir barış anlaşmasına varmaya çalışmasıyla bir yıllık fiili ateşkesin yapılması olarak gösterildi. Suudi Arabistan da benzer şekilde, üzerindeki askeri karşılık verme baskısını azaltmak için Amjad'a yapılan saldırıyı kabul etmedi.

Husiler, Gazze'deki savaşın başladığı ekim ayından bu yana 80'den fazla gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Sounion gemisi yanmaya devam ediyor

Öte yandan, daha önce Husiler tarafından vurulan ve mürettebatı tarafından terk edilen Sounion petrol tankerinin çekilmesi için bir kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi. Husilerden bir yetkili olan Jamel Amer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sounion'u çekmekle görevli römorkörlerin gemiye ulaşmalarına izin vereceklerini söylemişti.

Ancak NASA yangın uyduları, pazartesi sabahı Sounion'un terk edildiği yerde bir alevlenme olduğunu gösterdi. Daha sonra Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki Aspides Operasyonu deniz misyonu tarafından yayınlanan ve Sounion'un pazartesi günü çekilen fotoğraflarında, hala yanmakta olan geminin yakınında hiçbir römorkörün bulunmadığı görüldü.

Sounion gemisi 21 Ağustos'ta Husiler tarafından hafif silahlar, mermiler ve bir insansız hava aracı ile saldırıya uğradığında yaklaşık 1 milyon varil petrol taşıyordu. Geçtiğimiz hafta Husiler, Sounion'a patlayıcı yerleştirdiklerini ve bir propaganda videosunda bunları ateşlediklerini gösteren görüntüler yayınlamıştı.