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Husiler Kızıldeniz'de İsrail'e ait kargo gemisine el koydu

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e ait olduğu iddia edilen bir kargo gemisine el koydu. Husilerin gemiye indirme yaparak mürettebatı rehin aldığı görüntüler yayınlandı.

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı kargo gemisine el koydukları anlara ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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