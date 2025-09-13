Husiler, İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - Yemenli Husiler, İsrail'in Yafa kentini hedef alan bir askeri operasyon düzenlediklerini ve başarıya ulaştıklarını açıkladı. İsrail ordusu, Yemen'den gelen füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

Yemen'deki Husi hükümetinin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Yafa kentinde "'hassas noktaları"' hedef aldığını belirttiği saldırının çoklu savaş başlığına sahip Filistin-2 hipersonik balistik füze ile gerçekleştirildiğini ve operasyonun "başarıyla amacına ulaştığını" söyledi.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini öne sürdü. İsrail, Tel Aviv metropol bölgesi de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını belirttii. Olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşandığına dair bilgi paylaşılmadı.

Husiler, İsrail'in Hamas ile iki aylık ateşkesten sonra mart ayında Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatmasının ardından İsrail'e yönelik füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Husi hükümeti ayrıca, Gazze savaşının başından bu yana Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde ticari gemileri hedef aldı.

Öte yandan, 28 Ağustos'ta İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'daki hava saldırısında Yemen Başbakanı Ahmed Galib er-Rahavi ve bazı bakanların da aralarında bulunduğu 12 üst düzey Husi yetkili öldürüldü.

İsrail'in bu hafta çarşamba günü Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 35 kişi hayatını kaybetti. İsrail askeri noktaları hedef aldığını savunsa da Husilerin askeri sözcüsü, hedef alınan yerlerin sivil alanlar olduğunu, iki gazetenin ofislerinin vurulması sonucu gazetecilerin ve yoldan geçen sivillerin öldüğünü söyledi. Bu saldırıdan hemen bir gün sonra İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi daha hava savunma sistemleriyle imha ettiğini açıkladı.