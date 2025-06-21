Husiler, İran'a Saldırı Durumunda ABD Savaş Gemilerini Hedef Alacak

Husiler, İran'a Saldırı Durumunda ABD Savaş Gemilerini Hedef Alacak
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İran'a olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Seri, İsrail'in bölgedeki hakimiyet çabalarına ve ABD'nin olası saldırılarının kabul edilemez olduğu konusunda uyarıda bulundu.

HUSİLERİN Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İran'a olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını söyledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülkeyi savunmak amacıyla gerekli ve meşru adımları atacaklarını ifade etti. Seri, İsrail'in bölgede tam hakimiyet kurma çabasında olduğunu öne sürerek, bu planın ABD'nin desteği ve iş birliğiyle hayata geçirilmek istendiğini savundu. İsrail'in, siyonist planının önündeki en büyük engel olarak gördüğü İran'daki mevcut rejimi devirmeye çalıştığını iddia etti.

ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısının, İsrail'in bölgedeki kontrol çabalarına hizmet edeceğini belirten Seri, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Böyle bir saldırının, "İslam ümmetinin bağımsızlığı ve onurunun yok sayılması, halkların köleleştirilmesi, aşağılanması, topraklarının işgal edilmesi ve kaynaklarının talan edilmesi" anlamına geleceğini söyledi. Yahya Seri, olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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