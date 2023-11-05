Husiler: ABD'nin İsrail'e destek vermesi çatışma halkasını genişletiyor

Yemen'deki Husiler, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını desteklemesinin bölgede çatışma halkasının genişlemesine neden olacağını belirtti. Husiler, Arap dünyasına Gazze'deki Filistin halkını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Yemen'deki Husiler, "ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını desteklemeyi sürdürdükçe bölgede çatışma halkasının genişleyeceğini" belirtti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a işaret ederek, "Blinken, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını desteklemeye devam ettiği sürece bölgede çatışma halkasının genişleyeceğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

Abdusselam, Arap dünyasına, meşru haklarını elde etmesi için Gazze'deki Filistin halkını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Yemen'deki Husiler, birkaç gün önce çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Kızıl Deniz bölgesinde son günlerde atılan bir seyir füzesini F-35 savaş uçağıyla, karadan karaya atılan başka bir füzeyi de Arrow hava savunma sistemiyle engellediklerini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü