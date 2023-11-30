Husi İsyancılar: Kızıldeniz'deki Güvenlik İsrail-Hamas Çatışmasına Bağlı

Yemen'deki Husi isyancılar, Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer güvenliği ve emniyetinin, İsrail-Hamas çatışmasının sona ermesine bağlı olduğunu belirtti.

SANA, 30 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husi isyancılar, Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer güvenliği ve emniyetinin, İsrail-Hamas çatışmasının sona ermesine bağlı olduğunu belirtti.

Husi isyancılar Perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda G7 bildirisine cevaben yayımladıkları açıklamada, "Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer güvenliği ve emniyeti ile Galaxy Leader gemisinin kaderi, Filistin direniş güçlerinin tercihlerine ve İsrail saldırganlığına karşı koyma hedeflerine hizmet edecek unsurlara bağlı" ifadesini kullandı.

Bu açıklamadan saatler önce, G7 Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail ve Gazze'deki durumla ilgili bir bildiri yayımlanmıştı. Bildiride Yemenli Husi isyancılara, "sivillere yönelik saldırılar ile uluslararası sevkiyat yolları ve ticari gemilere yönelik tehditlere derhal son vermeleri, ayrıca 19 Kasım'da uluslararası sularda yasadışı olarak el konulan M/V Galaxy Leader gemisini ve mürettebatını serbest bırakmaları" çağrısı yapılmıştı.

Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik çok sayıda sınır ötesi füze saldırısının yanı sıra Kızıldeniz'de Galaxy Leader adlı ticari geminin kaçırılması olayını üstlendi.

Husiler, başkent Sana ve Kızıldeniz'deki stratejik liman kenti Hudeyde dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol altında tutuyor.