Hüsamettin Aslan: İsrail Hamas'a hala zarar veremedi, Hamas tünellerde İsrail'i bekliyor

"İSRAİL'İN İŞGALİ ULUSLARARASI BİR PR ÇALIŞMASIDIR"

Haberler.com ekranlarında Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekâtını değerlendirdi. Gece boyunca süren yoğun bombardımanlarda çok sayıda bina yıkılırken, en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aslan, harekâtın askeri olmaktan çok siyasi ve iletişim boyutuna dikkat çekti.

"BU SALDIRININ TAMAMI NETANYAHU'NUN POLİTİK KARİYERİNE HİZMET EDİYOR"

Aslan, İsrail'in başlattığı kara harekâtının uzun vadeli bir işgal girişimi olmadığını belirterek, " İsrail'in işgali, uluslararası bir PR çalışması olarak sınırlı bir kara harekatıdır" ifadelerini kullandı. Saldırıların temel amacının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politik geleceğini güçlendirmek olduğunu dile getiren Aslan, "Bu saldırının tamamı Netanyahu'nun politik kariyerine hizmet etmeye yönelik çalışmalar" dedi.

"GAZZE'DE KALICI BİR İŞGAL ÖNGÖRMÜYORUM"

Analizinde askeri boyuta da değinen Aslan, "İsrail Hamas'a hala zarar veremedi, Hamas hala tünellerde İsrail'i bekliyor" sözleriyle dikkat çekti. İsrail'in Gazze'de kalıcı bir işgal gerçekleştirme kapasitesine sahip olmadığını ifade eden Aslan, "Gazze'de kalıcı bir işgal öngörmüyorum, İsrail bunu gerçekleştirseydi 2 yıl boyunca gerçekleştirirdi" değerlendirmesinde bulundu.