Hunter Biden'ın suçlamalarıyla ilgili karar federal yargıç Maryellen Noreika'da

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlamaları ve silah sahibi olmakla ilgili suçlamaları konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının akıbetine federal yargıç Maryellen Noreika karar verecek. Yargıç Noreika, anlaşmayı onaylama ya da reddetme yetkisine sahip olacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının akıbetine eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan federal yargıç Maryellen Noreika karar verecek.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, mahkeme kayıtları, Hunter Biden'ın kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasını inceleyecek yargıcın, Trump'ın atadığı ABD Delaware Bölge Mahkemesi Yargıcı Noreika olduğunu gösteriyor.

Böylece Yargıç Noreika, Adalet Bakanlığı ile Hunter Biden'ın hukuk ekibinin aracılık ettiği anlaşmayı onaylama ya da reddetme yetkisine sahip olacak.

Donald Trump tarafından aday gösterilen Savcı Noreika'nın ataması, Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 2018'de Senato'dan geçmişti.

Hunter Biden iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı şekilde silah bulundurma ile ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlamayla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmıştı.

Avukatı Christopher Clark, Hunter Biden'ın vergi ödemelerini beyan etmemesiyle ilgili sorumluluğunu üstleneceğini, yasa dışı silah bulundurmaya ilişkin suçlamayla ilgili de rehabilitasyona yönelik farklı bir süreç yürütüleceğini aktarmıştı.

Donald Trump anlaşmaya tepki göstermişti

Başta eski ABD Başkanı Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler anlaşmaya tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade ediliyordu.

ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.