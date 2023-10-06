Humus'taki askeri okul mezuniyet töreni saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi

Suriye'de, Humus kentindeki askeri okul mezuniyet töreni saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı bugün sabah itibariyle 89, yaralı sayısı ise 277 olarak açıklandı.

Suriye'de, Humus kentindeki askeri okul mezuniyet töreni saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı bugün sabah itibariyle 89, yaralı sayısı ise 277 olarak açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı, Humus kentindeki askeri okul mezuniyet törenine dün yapılan İHA saldırısı sonrasında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti. Suriye Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada 5'i çocuk, 31'i kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerinin sayısının 89'a yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, yaralı sayısını ise 277 olarak açıkladı. Ölenler için Suriye'de ve yurtdışı misyonluklarda bayrakların yarıya indirildiği belirtildi.