Humus'ta SİHA saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi

Suriye'nin Humus kentinde dün harp okulu mezuniyet törenine gerçekleştirilen SİHA saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlenirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda can kaybının 123'e yükseldiğini açıkladı.

Suriye'nin Humus kentinde dün harp okulu mezuniyet törenine gerçekleştirilen SİHA saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas, "Vatan için haysiyetin ve gururun bedeli büyüktür, insanın verebileceği en kıymetli şey ise kendi canıdır" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler arasında siviller de var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan son açıklamada, saldırıdaki can kaybının 54'ü sivil olmak üzere 123'e yükseldiği duyuruldu. Suriye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 31'i kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 89 kişinin hayatını kaybettiği, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal yas başladı

Suriye hükümeti dün saldırının ardından Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Suriye ordusundan yapılan açıklamada, "Nerede olursa olsun bu terör örgütlerine kararlılıkla karşılık verilecek" ifadeleri kullanılmıştı. - HUMUS