Houston'da Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni Düzenlendi
Xinhua - Dünya
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HOUSTON, 10 Nisan 2022 (Xinhua) — Geçit töreninde tek tekerlekli bisikletlerden bisikletlere, çim biçme makinelerinden otomobil ve yarış arabalarına kadar tekerliği olan her türlü araç yer aldı.
HOUSTON, 10 Nisan 2022 (Xinhua) — Geçit töreninde tek tekerlekli bisikletlerden bisikletlere, çim biçme makinelerinden otomobil ve yarış arabalarına kadar tekerliği olan her türlü araç yer aldı.
Xinhua / Dünya