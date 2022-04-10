Houston'da Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni Düzenlendi

HOUSTON, 10 Nisan 2022 (Xinhua) — Geçit töreninde tek tekerlekli bisikletlerden bisikletlere, çim biçme makinelerinden otomobil ve yarış arabalarına kadar tekerliği olan her türlü araç yer aldı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 35. Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni'ndeki bir sanat otomobili, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 35. Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni'ndeki bir sanat otomobili, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 35. Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni'ndeki bir sanat otomobili, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 35. Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni'ndeki bir sanat otomobili, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

Xinhua / Dünya