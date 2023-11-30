Hopa'da karaya oturan gemi için kurtarma operasyonu planlanıyor

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu alternatifleri belli oldu. Ağır hasar alan gemi, onarılması durumunda römorkörlerle çekilecek, onarılamazsa parçalanarak taşınacak.

1)KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİ İÇİN 2 KURTARMA SEÇENEĞİ

ARTVİN'in Hopa ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu alternatifleri belli oldu. Ağır hasar alan alt kısmı uzman ekipçe onarılması öngörülen gemi, römorkörlerle bulunduğu yerden çekilecek. Onarımı yapılamaması halinde ise geminin parçalanarak taşınması düşünülüyor.

Doğu Karadeniz'de, 27 Kasım'da Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisi, Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönerken, etkili olan fırtına nedeniyle Hopa açıklarına demirledi. Şiddetini artıran fırtınada sürüklenen gemi, liman yakınlarında sahilde karaya oturdu. Alt kısmında hasar alan gemide mahsur kalan 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere toplam 13 mürettebat; AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ekiplerince gemiyle kara arasında kurulan makaralı çelik halat sistemiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan gemi personeli, güvenli alana alınıp, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolden geçirildi.

GEMİ İÇİN 2 KURTARMA SEÇENEĞİ

Bölgede hala dalgalar oluşurken, hava koşullarının normale dönmesiyle alt kısmı ağır hasar alan kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu planlanıyor. Uzmanların incelemelerinin sürdüğü gemi için iki alternatif üzerinde duruluyor. Geminin hasarlı kısmı tamir edilerek römorkörlerle güvenli bölgeye çekilmesi düşünülüyor. Eğer onarım yapılamazsa, geminin kıyıda parçalara ayrılması planlanıyor. Bölgedeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarını ilgiyle izliyor.