Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak karaya oturdu. Gemideki 12 personeli tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

Hopa'da fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki personeli tahliye etmek için çalışma başlatıldı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak sabap saatlerinde önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu. Karaya oturan gemideki 12 personeli tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi dün Gürcistan'ın Batum Limanına yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçerek akşam Hopa açıklarını demirledi. Gemi sabah saatlerinde fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenmeye başlarken, ardından kıyıya oturdu. Karaya oturan gemideki 12 personeli tahliye etmek için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında gemi personeli geminin burnuna gelirken, personel buradan çekilen halatlar yardımı ile kıyıya almak için uzman ekipler tarafından halat sistemi kuruldu.