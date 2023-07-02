Hong Kong Yönetimi, Avrupa Parlamentosu Üyelerini Eleştirdi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Avrupa Parlamentosu üyelerinin Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası hakkında yaptıkları açıklamaları sert bir dille eleştirdi ve ulusal güvenliği koruma kararlılığını vurguladı.

HONG KONG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, Cumartesi günü, Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasasının (NSL) uygulanmasının üçüncü yıldönümünde, Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin Avrupa Komisyonu başkanına ortaklaşa yazdıkları mektubu şiddetle reddederek sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, mektupta söz konusu yasaya sadece ahlaksızca iftira atılıp karalamakla kalınmayıp, aynı zamanda ulusal güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getiren yetkililere karşı sözde "yaptırımlar" için açıkça yaygara koparıldığı belirtildi.

HKSAR yönetimi sözcüsü, HKSAR yönetiminin, Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin, NSL'nin uygulanmasının üçüncü yıldönümünde, HKSAR'a söz konusu yasayı saygılı, sadık ve yasal olarak uyguladığı için saldırmak amacıyla alçak siyasi gerekçelerle yaptığı asılsız açıklamalara şiddetle karşı çıktığını belirtti.

HKSAR yönetiminin sözde "yaptırımları" ciddiye almadığını ve asla geri adım atmayacağını belirten sözcü, yönetimin ulusal güvenliği koruma sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Sözcü, Avrupa Parlamentosu'ndaki söz konusu politikacılardan, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı hareket etmeyi veya tamamen Çin'in içişleri olan Hong Kong meselelerine müdahale etmeyi derhal bırakmalarını istedi.

Sözcü, HKSAR yönetiminin söz konusu yasayı kararlılıkla, eksiksiz ve sadakatle uygulayacağını ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylem ve faaliyetlerin yasalara uygun olarak önlenmesi, bastırılması ve cezalandırılması için ulusal güvenliği korumaya yönelik HSKAR'ın hukuk sistemi ve uygulama mekanizmalarını daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.