Hong Kong Mahkemesi 'Glory to Hong Kong' Şarkısının Yasaklanmasını Reddetti

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir mahkeme, Hong Kong yönetiminin 'Glory to Hong Kong' şarkısını yasaklama talebini geri çevirdi. Mahkeme, şarkının bölgenin bağımsızlığını teşvik ettiği ve dinleyenlerde Hong Kong'un Çin'den ayrı bir ülke olduğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle yasaklanması talebini reddetti.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir mahkeme, Hong Kong yönetiminin "Glory to Hong Kong" şarkısını yasaklama talebini geri çevirdi.

Hong Kong hükümetinin "bölgenin bağımsızlığını teşvik ettiği" ve "dinleyenlerde Hong Kong'un Çin'den ayrı bir ülke olduğu izlenimi yarattığı" gerekçesiyle "Glory to Hong Kong" şarkısının yasaklanması talebi, mahkeme hakimi Anthony Chan'ın kararıyla reddedildi.

Mahkeme şarkının yasaklanma talebini kabul etseydi, çevrim içi platformlar da dahil şarkıyı kullananlar "Çin ulusal marşına hakaret" etmekten suçlu bulunacaktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki demokrasi yanlısı protestolarda kullanılan şarkı, birkaç uluslararası spor etkinliğinde yanlışlıkla Çin'in ulusal marşı yerine çalınmıştı.

Hong Kong hükümeti, Google'da Hong Kong şehrinin marşı aratıldığında "Glory to Hong Kong" şarkısı yerine Çin'in ulusal marşını ilk arama sonucu olarak göstermesini talep etmişti.

Google ise talebin kabul edilmesi için Hong Kong hükümetinin şarkının yerel yasaları ihlal ettiğine dair bir mahkeme kararı getirmesi gerektiğini belirtmişti.