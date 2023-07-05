Hong Kong Mahkemesi, 'Glory to Hong Kong' Marşını Kullanan Fotoğrafçıyı Suçlu Buldu

Hong Kong'da bir mahkeme, fotoğrafçı Cheng Wing-chun'u, sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda 'Glory to Hong Kong' protesto marşını kullanması nedeniyle 'Çin ulusal marşına hakaret' etmekten suçlu buldu. Mahkeme, marşın 'hükümet karşıtı' olduğuna karar verdi.

Hong Kong'da bir mahkeme, fotoğrafçı Cheng Wing-chun'u, sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda "Glory to Hong Kong" protesto marşını kullanması nedeniyle "Çin ulusal marşına hakaret" etmekten suçlu buldu.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong mahkemesi, "Glory to Hong Kong" marşının "hükümet karşıtı" olduğuna karar verdi.

Fotoğrafçı Cheng, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Edgar Cheung Ka-long galibiyetini kutlarken çekilen görüntülerdeki arka plan müziğini "Glory to Hong Kong" ile değiştirmekten suçlu bulundu.

Hong Kong'da Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, göstericilerle polis arasında çatışma ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Tasarının 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

"Glory to Hong Kong" marşı söz konusu protestolar sırasında öğrenciler tarafından kullanılmıştı.