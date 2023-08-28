Hong Kong, Japonya'nın Nükleer Kirli Atık Suyu İthalatını Yasakladı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Japonya'nın nükleer kirli atık suyunun okyanusa boşaltılmasının gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu belirterek, Japonya'dan tüm su ürünlerinin ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

HONG KONG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee, HKSAR yönetiminin, Japonya'nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltma işleminin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından yarattığı acil ve uzun vadeli tehditleri çok ciddiye aldığını belirtti.

Pazar günü basına yaptığı açıklamada nükleer kirliliğin birikerek artacağını söyleyen Lee, HKSAR hükümetinin nükleer kirli atık suyun deniz ekolojisi üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak Japonya'daki 10 bölgeden tüm su ürünlerinin ithalatını yasakladığını duyurdu.

Lee, Japonya'nın diğer bölgelerinden gelen su ürünleri için Hong Kong'un her gün kapsamlı testler yaptığını ve su ürünü dışındaki ürünlerden de örnekler alınarak testler yapılacağını ifade etti.

Lee, HKSAR yönetiminin gıda güvenliği ve halk sağlığına en yüksek önceliği verdiğini ve Japonya'nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltmasından kaynaklanan acil ve uzun vadeli riskleri kontrol etmek için gerekli önlemleri almak durumunda olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Tokyo metropolü ile Fukuşima, Chiba, Tochigi, İbaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano ve Saitama eyaletleri Hong Kong'un getirdiği ithalat yasağı kapsamında yer alıyor.

İthalat yasağı, Japonya'nın hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki şiddetli muhalefete rağmen hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başladığı 24 Ağustos'tan bir gün önce ilan edildi.