Hong Kong, Japonya'nın nükleer atık suyu boşaltmasına karşı ithalat yasağını sürdürecek

HONG KONG, 5 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin çevre ve ekolojiden sorumlu sekreteri Tse Chin-wan, Japon hükümetinin Perşembe günü nükleer atık suyu okyanusa boşaltmayı sürdürmesi halinde Hong Kong'un 10 Japon metropolü ve vilayetinden su ürünleri ithalatına getirdiği yasağı devam ettireceğini söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hong Kong'un nükleer atık suyun okyanusa boşatılmasına karşı olduğunu vurgulayan Tse, yasağın gıda güvenliğini sağlama ve halk sağlığını koruma amacıyla getirildiğini kaydetti.

2023 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'na katıldıktan sonra bir açıklama yapan Tse, Hong Kong'un ithal edilen tüm gıda ürünlerinin güvenilir olmasını sağlayacağını, kamuoyunun endişelerini gidereceğini ve yiyecek-içecek sektörü üzerindeki etkileri azaltacağını vurguladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer atık suyun okyanusa boşatılmasının eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu ve 30 yıl devam edeceğini hatırlatarak, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin durumu yakından izleyeceğini ve test düzenlemelerini hızlandıracağını bildirmişti.

Sözcü, anormal bir durumun tespit edilmesi halinde Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin ithalat yasağının kapsamını daha da genişletebileceğini belirtmişti.