Hong Kong, Japonya'dan gelen su ürünlerini yasaklayacak

HONG KONG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Tokyo'nun nükleer kirli suyu okyanusa boşaltacağını ilan etmesinin ardından Japonya'dan gelen bazı su ürünlerini Perşembe gününden itibaren yasaklayacağını duyurdu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi Çevre ve Ekolojiden Sorumlu Sekreteri Tse Chin-wan, Salı günü yaptığı açıklamada, nükleer kirli suyun boşaltılmasının yaratacağı büyük riskler karşısında yönetimin, gıda güvenliği ve halk sağlığını güvence altına alacak önleyici tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Tse, yasağın aralarında Tokyo, Fukuşima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano ve Saitama'nın bulunduğu 10 Japon eyalet ve metropolünden gelen tüm taze, dondurulmuş, soğutulmuş, kurutulmuş ya da işlenmiş deniz ürünleri ve deniz tuzu ve deniz yosununu içeren su ürünlerini kapsadığını açıkladı.

Sekreter, Fukuşima, Chiba, Tochigi, Ibaraki ve Gunma'dan gelen belirli gıda ürünleri ithalatına yönelik mevcut kısıtlamaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Japon hükümetinin gıda güvenliği riskleri ve deniz ortamında geri dönüşü olmayan kirlilik ve hasara yol açma pahasına nükleer kirli suyu boşaltma kararının, "sorunları sorumsuz şekilde başkalarına yükleme" eylemi olduğunu söyledi.

Lee, "Gıda güvenliği ve halk sağlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin birincil öncelikleridir" ifadelerini kullandı.

Japon hükümeti, yurtiçi ve yurtdışından gelen yoğun itirazlara rağmen Salı günü bir açıklama yaparak hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralinin nükleer kirli atık suyunu Perşembe günü okyanusa boşaltmaya başlamaya karar verdiğini duyurdu.