Hong Kong'da şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi

Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da dün yaşanan 140 yılın en şiddetli yağışının ardından sel meydana geldi. Yetkililer, yaşanan sel felaketi nedeniyle okullara 1 günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

Hong Kong'u dün etkisi altına alan sağanak yağış, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Hong Kong Gözlemevi'nin açıkladığı verilere göre '7 saatten uzun süren sağanak, 1884 yılından bu yana görülen en yüksek yağış' olarak kaydedildi. Cadde ve yollar sular altında kalırken, metro istasyonları kullanılamaz hale geldi. Ulaşımın askıya alındığı kentte, yetkililer eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Siyah kategoride yağış alarmı verilen şehirde, vatandaşların televizyon ve radyo yayınlarında yapılacak uyarıları dikkate alması gerektiği duyuruldu. Olumsuz hava koşullarının devam edeceği bildirildi.