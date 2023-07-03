Hong Kong'da protestolara katılan aktivistler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 2019'da protestolara katıldıktan sonra başka ülkelere sığınan 8 aktivist hakkında, ülke dışında "ulusal güvenliğe zarar veren faaliyetlerde bulunma" gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Hong Kong polisinin açıklamasına göre, söz konusu 8 kişinin tutuklanmasını kolaylaştıracak istihbarat sağlanması karşılığında kişi başı 130 bin dolar (1 milyon Hong Kong doları) ödül verilecek.

Polis, söz konusu aktivistlerin, ülkeyi terk ettikten sonra da "ayrılıkçı hareketlere teşvik, yönetimi devirmeye teşebbüs ve bireyleri buna teşvik etme, diğer ülkeler ve yabancı güçlerle işbirliği içinde ulusal güvenliği tehdit edici planlarda bulunma" gibi suçları işlediğinden şüphelenildiğini kaydetti.

Şüphelilerden Kevin Yam, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, hakkında "dış güçlerle işbirliği yapmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.