Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolarda suçlanan aktivistlere kısmi ceza indirimi
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2019'daki hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin cezaları kısmen kaldırıldı. Temyiz Mahkemesi, suçlamaların yeterli delil olmadığı gerekçesiyle hükmü bozdu.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2019'daki hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin cezaları kısmen kaldırıldı.
Temyiz Mahkemesi, aralarında kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai, Demokratik Parti'nin kurucusu Martin Lee Chu-ming ve 5 eski milletvekilinin olduğu 7 aktiviste, "yasa dışı gösteri organize etmek" suçlamasıyla verilen hükmü bozdu.
Mahkeme heyeti, sanıkların protesto gösterilerinin ön saflarında bulunmalarının, "organize ettiklerine" dair yeterli delil sayılamayacağını belirterek suçlamayı reddetti, "yasa dışı gösterilere katılmak" suçunu ise onadı.
Sanıklara, 18 Ağustos 2019'da Hong Kong Adası'ndaki kitlesel protesto nedeniyle 12 aya kadar hapis cezası verilmişti.
Olay
Hong Kong'da 2019'da, suçluların Çin ana karası, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, merkezi hükümetin bölgenin özerk hukuk sistemi üzerinde tahakkümüne yol açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.
Yasa görüşülürken Meclis'te yoğun tartışmalar yaşanmış, hazirandan itibaren kent sokaklarında ve üniversite kampüslerinde binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.
Gösterilerin ölçeğinin ve şiddetinin giderek artması üzerine yerel hükümet, temmuzda tasarının askıya alındığını açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine ise 4 Eylül'de tasarının iptal edildiğini duyurmuştu.
Tasarının iptaline rağmen göstericiler, hükümetin istifası talebiyle protestolarına yıl sonuna kadar devam etmişti.