Hong Kong'da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği - Haberler

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Hong Kong'da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Hong Kong'da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği

Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu 3 günlük hızlı test seferberliğini açıkladı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu 3 günlük hızlı test seferberliğini açıkladı. Carrie Lam, tüm Hong Kong halkından 8 Nisan Cuma'dan başlayarak 10 Nisan Pazar'a kadar her gün hızlı test uygulamasını istedi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında tüm halkı hafta sonu 'hızlı Kovid-19 testi' yapmaya çağırdı. Artan Kovid-19 vaka sayısı sebebiyle halktan, bu Cuma'dan başlayarak Pazar gününe kadar her gün hızlı test yapmaları, test sonucu pozitif çıkan kişilerin kendilerini evlerinde karantinaya almaları istendi. Hong Kong hükümeti şimdiye kadar 2.65 milyon hızlı Kovid-19 testi içeren 'anti-epidemi hizmet kiti' dağıtıldığını belirtti.

HIZLI TESTİ SABAHLARI YAPIN

Hong Kong hükümeti, vatandaşların ihtiyaç halinde kitlere ulaşmaları için bir çok yere teslimat noktası açacaklarını belirterek Sağlık Koruma Merkezi'nden Edwin Tsui, hızlı testin doğruluk payını arttırmak için vatandaşların sabah saatlerinde hızlı testi yapmalarını ve test öncesi burunlarını hafifçe sümkürmelerini tavsiye etti.

HONG KONG VAKA SAYILARI

Hong Kong'da Mart ayında 6 binler civarında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayısı, Nisan ayına gelindiğinde düşme gösterdi. 1 Nisan'da 5 bin 823 yeni vaka rapor edilirken 5 Nisan itibariyle günlük yeni vaka sayısı 3 bin 254, Kovid-19'a bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 87 oldu.


Hong Kong'da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hong Kong, Nisan, Pazar, Cuma, Dünya, Haberler

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