Hong Kong'da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği

Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu 3 günlük hızlı test seferberliğini açıkladı. Carrie Lam, tüm Hong Kong halkından 8 Nisan Cuma'dan başlayarak 10 Nisan Pazar'a kadar her gün hızlı test uygulamasını istedi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında tüm halkı hafta sonu 'hızlı Kovid-19 testi' yapmaya çağırdı. Artan Kovid-19 vaka sayısı sebebiyle halktan, bu Cuma'dan başlayarak Pazar gününe kadar her gün hızlı test yapmaları, test sonucu pozitif çıkan kişilerin kendilerini evlerinde karantinaya almaları istendi. Hong Kong hükümeti şimdiye kadar 2.65 milyon hızlı Kovid-19 testi içeren 'anti-epidemi hizmet kiti' dağıtıldığını belirtti.