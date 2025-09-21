Haberler

Hong Kong'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

Hong Kong'da bir inşaat alanında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba, imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. İlgili polis yetkilileri, bombanın 9 saatlik bir çalışma sonucunda imha edildiğini duyurdu.

HONG Kong'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir inşaat alanında 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış haldeki bir bomba, imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Eastern District ilçesi Polis Başmüfettişi Andy Chan, bombanın ilçeye bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün öğle saatlerinde bulunduğunu kaydetti. Andy, bombanın 9 saatlik bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
