Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Çin'i ziyaret edecek

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun Pekin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Yakın zaman önce Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun Pekin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Castro'nun, Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 9-14 Haziran'da resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Honduras hükümeti, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang, aynı gün diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokolü Pekin'de imzalamıştı.

Honduras'ın ilişkilerini kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren ülke sayısı 13'e düşmüştü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.