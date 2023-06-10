Honduras Cumhurbaşkanı Çin ziyaretine başladı

Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento, Çin ziyaretine başladı ve Çin ile işbirliği yapmanın Honduras'a kalkınma fırsatları getirebileceğini söyledi.

SHANGHAİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento Cuma günü Shanghai'a gelerek Çin ziyaretine başladı ve 14 Haziran'a kadar sürecek ziyaretten beklentilerini dile getirdi.

Çin'e yönelik ziyaretinin Honduras halkının beklentisi olduğunu kaydeden Castro, tek Çin ilkesini tanımanın, Çin ile diplomatik ilişkiler kurmanın ve Çin ile işbirliği yapmanın Honduras'a kalkınma fırsatları getirebileceğini söyledi.

Honduras halkının, Çin'in kalkınma başarılarını, özellikle de yoksulluğu azaltma çabalarını takdir ettiğini, halkın refahı için çaba göstermenin Honduras ve Çin'in ortak hedefi olduğunu ve Honduras ile Çin arasındaki dostane bağların, iki halkın birliği ve iş birliği ile güçleneceğine inandığını söyledi.

Castro, Honduras'ın Shanghai gibi refaha ve kalkınmaya kavuşmasını umduğunu ifade ederek, ülkesinin Shanghai ile iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Castro, Honduras'ın Kasım ayında Shanghai'da düzenlenecek altıncı Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na aktif olarak katılacağını ve genç öğrencileri eğitim için bu şehre göndereceğini belirtti.

Castro, Honduraslı gençlerin Çin'de eğitim görme, bilim ve teknolojiyi öğrenme fırsatı bulmaları halinde ülkelerinin inşasına ve kalkınmasına katkıda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.