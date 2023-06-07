Honduras Cumhurbaşkanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento'nun, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 9-14 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bir diğer dışişleri bakanlığı sözcüsü olan Wang Wenbin ise düzenlenen basın brifinginde ziyaretle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Çin'in Honduras ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ve ülkesinin bu ziyareti karşılıklı güveni derinleştirmek, işbirliğini artırmak, dostluğu pekiştirmek ve Çin-Honduras ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini teşvik etmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Bu ziyaretin, Honduras Cumhurbaşkanı'nın Çin'e yapacağı ilk resmi ziyaret olacağını kaydeden Wang, iki devlet başkanının Çin-Honduras ilişkilerinin gelecekteki gelişimini ortaklaşa planlamak ve yönlendirmek için tarihi bir toplantı yapacağını söyledi.

Wang, Çin ve Honduras'ın 26 Mart 2023 tarihinde resmi diplomatik ilişkilere başladığını ve bunun ikili ilişkiler tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Wang, iki aydan uzun bir süre önce diplomatik bağların kurulmasından bu yana hem Çin'in, hem de Honduras'ın diplomatik bağların kurulmasına ilişkin verdiği taahhütleri aktif bir şekilde yerine getirdiğini, aciliyet anlayışıyla koordinasyon sağladığını ve karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve ortak kalkınma ilke ve hedefleriyle ikili ilişkilerin hızlı bir şekilde başlamasını teşvik ettiğini söyledi.