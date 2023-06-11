Honduras, Çin ile diplomatik ilişkilerini resmen başlattı

Tayvan ile egemenlik ihtilafı içinde olan Çin'i resmen tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras, başkent Pekin'de büyükelçilik açtı. Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun Çin'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında yapılan açılış törenine Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang katıldı.

Yakın zaman önce diplomatik ilişkilerini kestiği Tayvan ile egemenlik ihtilafı içinde olan Çin'i resmen tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras, başkent Pekin'de büyükelçilik açtı.

Pekin'in Cianguomın semtindeki diplomatik yerleşkede kurulan büyükelçiliğin açılışı için düzenlene törene Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang katıldı.

Honduraslı Bakan, açılışta yaptığı konuşmada, ülkesinin "Tek Çin" ilkesine bağlılığını yineleyerek Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri, Kuşak ve Yol ile Küresel Kalkınma Girişimi kapsamında işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Çin Gang da diplomatik ilişkilerin kurulmasından itibaren geçen kısa sürede iki ülkenin üst düzey diplomatik temasları derhal başlattığını ve 20'ye yakın işbirliği anlaşmasına imza attığını belirterek, ilişkilerin iki ülke halkının "temel çıkarı olduğunu" vurguladı.

Büyükelçiliğin açılışı, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun Çin'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında yapıldı.

6 günlük ziyaret kapsamında 9 Haziran'da Şanghay şehrine gelen Castro, hafta sonu temaslarda bulunduktan sonra yarın Pekin'e giderek Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Castro, daha önce Honduras'ın Pekin Büyükelçiliğine farmakolog ve tıp araştırmacısı Salvador Enrique Moncada'nın atandığını bildirmişti.

Tayvan ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi

Honduras hükümeti, 25 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang, diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokolü 26 Mart'ta Pekin'de imzalamıştı.

Çin'in Honduras'taki büyükelçiliği 6 Haziran'da başkent Tegucigalpa'da açılmıştı.

Honduras, Çin ile diplomatik ilişki kuran 182. ülke olurken ilişkilerini kestiği Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren ülke sayısı 13'e düşmüştü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.