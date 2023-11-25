Holodomor Kurbanları Anıldı

Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, başkent Kiev'de Holodomor trajedisinin 90. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kiev-Peçersk Katedrali'nde Holodomor kurbanlarının anısına düzenlenen duaya katılan Zelenskiy ve eşi, daha sonra Kiev'deki Holodomor Ulusal Müzesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe, temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset ve Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte'nin yanı sıra yabancı parlamento üyeleri ve diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı ve eşi, çan sesi eşliğinde "Çocukluğun Acı Hatırası" anıtına mum koydu.

Ülke genelinde geleneksel olarak yerel saatle 16.00'da Holodomor kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bugün derin bir üzüntü ve saygıyla Holodomor'un milyonlarca kurbanının anısını onurlandırdıklarını belirterek, "Adaleti seçen, bunu resmen tanıyan, Holodomor'u insanlara, Ukrayna'ya karşı işlenmiş bir suç olarak kabul eden tüm devletlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, dünyanın birleşmesi ve geçmişin suçlarını kınaması gerektiğinin altını çizdi.

"Açlıktan ölüm" anlamına gelen Holodomor ifadesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra "1932-33 yıllarında Ukrayna'da büyük kıtlık" anlamıyla belgelere girmişti.

Holodomor, 2005'te Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde devlette temel siyasi ideoloji haline gelmiş, Yuşçenko, her yıl kasımın son cumartesi gününü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan eden kararname imzalamıştı.