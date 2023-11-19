Hollandalı Neeltie Weststiate Müslüman Oldu

Hollanda vatandaşı Neeltie Weststiate, Isparta'ya akrabalarını ziyarete gelerek Müslüman oldu. Weststiate, Gazze'deki insanlar için üzüldüğünü belirterek, Müslüman olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

ISPARTA'ya akrabalarını ziyarete gelen Hollanda vatandaşı Neeltie Weststiate (25), düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra 'Sevda' ismini alan Neeltie Weststiate, Gazze'de yaşananlar için üzüldüğünü belirterek, Filistin'deki insanlara üzülüyorum. Gördükçe içim gidiyor. Savaş olmasını istemiyorum dedi.

Hollanda'daki Müslüman arkadaşının İslam'ı anlatmasından etkilenen Neeltie Weststiate, iki yıl önce Müslüman olmaya karar verdi. Isparta'ya yakınlarını ziyarete gelen Weststiate, Isparta Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine müftülükte ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Bayram Şahin, İslam dininin temel esaslarına dair Weststiate'e bilgiler verdi. Merasim, Weststiate'in Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından yapılan dua ile tamamlandı.

Müslüman olduktan sonra 'Sevda' ismini alan Neeltie Weststiate, Gazze'de yaşananlar için üzüldüğünü belirterek, İki sene önce Müslümanlığı araştırmaya başladım. Türk bir kız arkadaşım var. İslam'ı anlattı. Türkiye'ye dedemin yanına geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İçimden geldi o yüzden Müslüman olmak istedim. Filistin'deki insanlara üzülüyorum. Gördükçe içim gidiyor. Savaş olmasını istemiyorum. İslamiyet'e geçtiğim için kendimi iyi hissediyorum. Allah'a güveniyorum dedi.

Müftü Şahin de Weststiate'i tebrik ederek, Daha nice böyle güzel arkadaşlık kurup, Müslüman olan insanların çokluğunu Mevla'dan niyaz ediyorum. Rabbim bizlere ders ve ibret olmasını, iyi örnek, iyi Müslüman olmamızı ve her şeyimizle karşı tarafı etkileyen güzel ahlak, güzel davranışları sergileyebilmemizi hepimize nasip etsin diyorum diye konuştu.

Weststiate'ye İhtida Belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.