Hollanda Yüksek Mahkemesi, Kırım'dan getirilen tarihi eserlerin Ukrayna'ya iadesine karar verdi

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Amsterdam Allard Pierson Müzesi'nde sergilenmek için 2014'te Kırım'dan getirilen ve aralarında İskit altınlarının da bulunduğu tarihi eserlerin Ukrayna'ya gönderilmesi kararını onadı. Kararda, eserlerin Ukrayna'nın kültürel mirasının parçası olduğu vurgulandı.

Hollanda Yüksek Mahkemesi (Hoge Raad), Amsterdam Allard Pierson Müzesi'nde sergilenmek için 2014'te Kırım'dan getirilen ve aralarında İskit altınlarının da bulunduğu tarihi eserlerin Ukrayna'ya gönderilmesi kararını onadı.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, tarihi eserlerin Ukrayna hükümetine devredilmesini isteyen 2021 tarihli Amsterdam Temyiz Mahkemesi hükmüne ilişkin, Kırım'daki müzeler tarafından yapılan itirazı karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, kararında, 3'ü Kırım biri Kiev'de olmak üzere 4 müzeden getirilen ve aralarında İskit altınlarının da bulunduğu tarihi eserlerin, Ukrayna'nın kültürel mirasının parçası olduğunu vurgulayarak altınların Ukrayna devletine iadesine ilişkin temyiz kararını onadı.

Kararda, Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya katılmasının ardından, müzelerin, eserlerin kendilerine gönderilmesini, Ukrayna hükümetinin ise Mayıs 2014'te eserlerin kendilerine devredilmesini istediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Hollanda'nın, Kırım'ın Rusya'ya katılmasını tanımadığı kaydedilen kararda, Ukrayna'nın kendisine ait kültürel mirası koruma menfaatinin bulunduğu ve Temyiz Mahkemesinin altınların Kırım yerine Ukrayna hükümetine gönderilmesini isteyerek hukuka uygun hareket ettiği vurgulandı.

Amsterdam Üniversitesine bağlı Allard Pierson Müzesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırım'dan getirilen tarihi eserlerin yargı süreci sona erinceye kadar saklandığı ve Yüksek Mahkemenin kararı uyarınca altınların Ukrayna hükümetine gönderileceği bildirildi.

Eserlerin sahibi belirlenemedi

Rusya'nın, Kırım'ı ilhak ettiği sırada Kırım yönetimince Hollanda'ya Şubat-Ağustos 2014 döneminde Allard Pierson Müzesi'nde yapılan "Kırım-Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için getirilen ödünç eserlerin kime gönderileceği belirlenememişti.

İlk derece mahkemesi, Ukrayna'ya iadesine karar verdiği 600 parça tarihi eser üzerinde hak iddia eden Ukrayna ve Rusya'dan bilgi almıştı.

2016'da açılan davada ilk derece mahkemesi, eserlerin Kırım'daki müze yerine Ukrayna'ya gönderilmesine hükmetmişti.

Rusya, eserlerin, kültür mirası olduğu için Kırım'a geri gönderilmesi gerektiğini savunurken, Ukrayna ise sergilenen eşyaların geçici olarak Ukrayna'nın kontrolünde çıkan, ilhak edilen bölgeye iade edilemeyeceğini ileri sürerek, eserlerin doğrudan Ukrayna devletine teslim edilmesini istemişti.