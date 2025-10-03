Hollanda Yüksek Mahkemesi, İsrail'e F-35 Parçaları İhracatını Gözden Geçirecek

(ANKARA)- Hollanda Yüksek Mahkemesi, " İsrail'e yönelik F-35 savaş uçağı parçaları ihracatı politikası"nın yeniden değerlendirilmesine karar vererek, hükümete bu konuda altı haftalık süre tanıdı. Mahkeme, bu kararı uluslararası hukukun ihlal edilebileceği yönündeki endişelere dayandırdı.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, hükümetten İsrail ile yapılacak F-35 Savaş Uçağı parçaları ihracatını gözden geçirmesini istedi. Yüksek mahkeme, alt mahkemenin daha önce verdiği yasak kararının ardından, "İsrail'e yönelik F-35 savaş uçağı parçaları ihracatı politikasının" yeniden değerlendirmesi yönünde karar verdi.

Hükümetin "ihraç edilen jet parçalarının uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirmesi" gerektiğinin altını çizen mahkeme, bu parçaların herhangi bir şekilde savaş suçlarında kullanılması durumuna karşı temkinli olunması gerektiğini bildirdi. Mahkeme, Hollanda Hükümeti'ne bu incelemeyi yapması için altı hafta süre tanıdı. Bu süreçte de söz konusu parçaların ihracat yasağının devam edeceği belirtildi.