Hollanda Yüksek Mahkemesi, İsrail'e F-35 Parçaları İhracatını Gözden Geçirecek

Hollanda Yüksek Mahkemesi, İsrail'e yönelik F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını yeniden değerlendirmesi için hükümete altı hafta süre tanıdı. Karar, uluslararası hukukun ihlal edilebileceği endişelerine dayandırıldı.

Hükümetin "ihraç edilen jet parçalarının uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirmesi" gerektiğinin altını çizen mahkeme, bu parçaların herhangi bir şekilde savaş suçlarında kullanılması durumuna karşı temkinli olunması gerektiğini bildirdi. Mahkeme, Hollanda Hükümeti'ne bu incelemeyi yapması için altı hafta süre tanıdı. Bu süreçte de söz konusu parçaların ihracat yasağının devam edeceği belirtildi.

