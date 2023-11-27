Hollanda, Ukrayna'ya İskit Altınlarını İade Etti

Hollanda'daki Allard Pierson Müzesi, 2014'te Kırım'dan getirilen İskit altınlarını Ukrayna'ya iade etti. Altınlar, Kırım işgalden kurtarılana kadar Ukrayna'da muhafaza edilecek.

Hollanda, Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesinde sergilenmek üzere 2014'te Kırım'dan getirilen İskit altınlarını Ukrayna'ya iade etti.

Ukrayna Ulusal Tarih Müzesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kırım-Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için 2014'te Hollanda'ya gönderilen İskit altınlarının yaklaşık 10 yıl sonra Ukrayna'ya getirildiği belirtildi.

Allard Pierson Müzesinin, İskitler döneminden kalma altınları, Ukrayna Ulusal Tarih Müzesine iade ettiği belirtilen açıklamada, "Altınlar, Kırım işgalden kurtarılana kadar burada muhafaza edilecek." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı "iade sorunu"nu başlattı

Kırım yönetimince 2014'te "Kırım-Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için Hollanda'ya ödünç olarak yollanan eserlerin, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinin ardından kime iade edileceği belirlenememişti.

Rusya, İskit altınlarının, Kırım'ın kültür mirası olduğu için Kırım'a geri gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.

Ukrayna da sergilenen eşyaların, geçici olarak Ukrayna'nın kontrolü altında olmayan, ilhak edilen bölgeye iade edilemeyeceğini belirterek, eserlerin doğrudan Ukrayna devletine teslim edilmesini istemişti.

Hollanda mahkemesi, Ekim 2021'de, İskit altınlarının Ukrayna'ya gönderilmesine karar vermişti.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, haziranda, tarihi eserlerin Ukrayna hükümetine devredilmesini isteyen 2021 tarihli Amsterdam Temyiz Mahkemesi hükmüne ilişkin, Kırım'daki müzeler tarafından yapılan itirazı karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, kararında, 3'ü Kırım biri Kiev'de olmak üzere 4 müzeden getirilen ve aralarında İskit altınlarının da bulunduğu tarihi eserlerin, Ukrayna'nın kültürel mirasının parçası olduğunu vurgulayarak, altınların Ukrayna devletine iadesine ilişkin temyiz kararını onamıştı.