Hollanda, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Göndermeye Hazırlanıyor

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 18 adet F-16 tipi savaş uçağı gönderme hazırlığı içinde olduklarını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, yaptığı açıklamada, "F-16'lar sayesinde Ukrayna Rus saldırılarına karşı kendini daha iyi savunabilir. Bu son derece önemli çünkü devam eden Rus saldırganlığı durdurulamaz gibi görünüyor. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.