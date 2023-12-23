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Hollanda, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Göndermeye Hazırlanıyor

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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna'ya 18 adet F-16 tipi savaş uçağı gönderme hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Bakan Ollongren, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini daha iyi savunabilmesi için desteğin sürdürüleceğini belirtti.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 18 adet F-16 tipi savaş uçağı gönderme hazırlığı içinde olduklarını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, yaptığı açıklamada, "F-16'lar sayesinde Ukrayna Rus saldırılarına karşı kendini daha iyi savunabilir. Bu son derece önemli çünkü devam eden Rus saldırganlığı durdurulamaz gibi görünüyor. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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