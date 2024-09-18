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Hollanda, Sığınmacı Girişlerini Kısıtlamak İçin AB'ye Başvurdu

Hollanda, Sığınmacı Girişlerini Kısıtlamak İçin AB'ye Başvurdu
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Hollanda hükümeti, aşırı sağcı partinin talebiyle AB göç kurallarında istisna istemek üzere harekete geçti. Sığınma ve Göç Bakanı Faber, sığınma politikalarını kendi ülkelerine özgü hale getirmek istediklerini ifade etti. Ancak AB, mevcut kuralların Hollanda için geçerli olacağını bildirdi.

Sığınmacı girişini büyük ölçüde kısıtlamayı planlayan Hollanda hükümeti, Avrupa Birliği (AB) göç kurallarının askıya alınması için harekete geçti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne (PVV) mensup Sığınma ve Göç Bakanı Marjolein Faber, Çarşamba günü AB Komisyonu'na resmen başvurarak yeni bir Avrupa anlaşması kapsamında, sığınma kuralları konusunda Hollanda'ya istisna tanınmasını istedi.

AB yönetimi, mevcut sığınma kurallarının Hollanda için bağlayıcı olmaya devam edeceğini bildirdi.

AB, daha önce sadece Danimarka ve İrlanda'ya göç konusunda istisna uygulamıştı.

Hollanda, "sığınmacı krizi" nedeniyle benzer bir hakkın kendisine de tanınmasını istiyor.

Bakan Faber, AB Komisyonu'na yaptığı resmi başvuruda, Hollanda'nın sığınma konusunda kapsam dışı kalmak istediğini belirtti.

Hollandalı bakan, ülkesinin yeniden kendi sığınma politikasını uygulaması gerektiğini vurguladı.

Aşırı sağcı PVV lideri Geert Wilders, sağ kolu olan bakan Faber'in "tarih yazdığını" savunarak "Hollanda, göçten vazgeçmek istediğini AB Komisyonu'na bildirdi" dedi.

Hollanda'nın talebi kabul edilebilir mi?

Ancak Brüksel yönetimi, AB sığınma ve göç kurallarının Hollanda için bağlayıcı olmaya devam edeceğini açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, AB anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapılana kadar bu durumun devam edeceğinin altı çizildi.

Komisyon sözcüsü, AB sığınma ve göç politikasının yakın gelecekte değiştirilmesini beklemediğini de sözlerine ekledi.

AB üyesi Danimarka ve İrlanda'ya, 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması'ında yapılan bir değişiklik uyarınca, sığınma kurallarında istisna tanınmıştı.

Kapsam dışı bırakılan bu iki ülke, sığınma ve göç konularında AB düzenlemelerini askıya alabiliyor.

Danimarka, Maastricht Antlaşması'nın reddedildiği referandum sonucu, İrlanda da İngiltere ile özel ilişki ve iki ülke arasındaki ortak seyahat alanı nedeniyle böyle bir istisna elde etmişti.

Ancak Brüksel'deki kaynaklar, böyle bir istisnanın Hollanda için tanınmasının uzun zaman alacak zorlu bir süreç olacağına işaret ediyor.

Bunun için Maastricht Anlaşması'ında yeni bir değişikliğe gidilmesi, ardından 27 AB üyesi ülke parlamentosunda bunun onaylanması gerekiyor.

Hollanda Sığınma ve Göç Bakanı Faber, AB Komisyonu'na yaptığı başvurunun önemli bir sinyal olduğunu belirterek, Almanya ve İsveç'in de daha sıkı bir sığınma politikasından yana olduğunu vurguladı.

Hollandalı bakan, bu konudaki taleplerin artması durumunda Brüksel yönetiminin kendilerine kulak vermek zorunda kalacağına inanıyor.

Hollanda bundan sonra ne yapacak?

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da, sığınma politikalarını kendi uygun gördükleri biçimde şekillendirmek istediklerini söyledi.

Hollanda hükümetine göre, şu anda bir "sığınmacı krizi" yaşanıyor. Ülkenin en büyük sığınmacı kabul merkezi Ter Apel'daki aşırı kalabalık nedeniyle çok sayıda kişi, geceyi civardaki bir spor salonunda geçiriyor.

Aşırı sağ ve sağcı partilerden oluşan koalisyonun, geçen hafta açıklanan hükümet programında, sığınma ve göç konusunda istisna tanınması konusunda kısa sürede AB yönetimine başvuru yapılacağı belirtilmişti.

Hollanda hükümetinin programına göre, bir sonraki adım Başbakan Dick Schoof tarafından bir olağanüstü hal kararnamesi çıkarılarak, sığınma başvurularının askıya alınması ve aile birleşiminin zorlaştırılması olacak.

Hükümet programına göre, aile birleşimi için en az iki yıl bekleme koşulu getirilecek. Evi ve yeterli resmi aylık geliri olanlar aile birleşimi talep edebilecek. 18 yaşından büyük çocuklar aile birleşimi kapsamından çıkarılacak.

Sığınmacılara artık süresiz oturma izni verilmeyecek.

Savaş bölgelerinden gelen sığınmacılar, orada durumun normale dönmesinin ardından ülkelerine geri gönderilecek.

Geçen yıl toplam 48 bin sığınmacının gittiği Hollanda'da bu yıl bu sayının 32 ila 63 bin arasında olması bekleniyor.

Hollanda'da yaklaşık 40 bin sığınmacı da aile birleşimi için sırada bekliyor.

BBC

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