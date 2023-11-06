Hollanda Savunma Bakanı Gazze'deki insani durumu endişeyle takip ediyor

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülkesinin Filistin- İsrail çatışmasına insani ara verilmesi çağrısında bulunarak, Gazze'deki halkın içinde bulunduğu durum nedeniyle bunun hayati önem taşıdığını söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulunan Ollongren, mevkidaşı Zukan Helez ile görüştü.

Görüşmenin ardından Ollongren ve Helez, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ollongren, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in NATO üyelik sürecini desteklediklerini ifade ederek, "Görüşmede Ukrayna'daki savaşı da ele aldık. İki noktada Ukrayna'ya olan desteğimizi yineledim. Bunlar Ukraynalı personel eğitimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat temini." dedi.

Görüşmede İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmayı da görüştüklerini dile getiren Ollongren, " Hollanda, Gazze'deki insani durumdan endişeli ve felaketin önlenmesi için Gazze'ye insani yardımın ulaşması gerektiğini düşünüyor. Hollanda hükümeti, çatışmaya insani ara verilmesi çağrısında bulundu ve bunun Gazze halkının içinde bulunduğu durum nedeniyle hayati önem taşıdığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ollongren, Gazze'de bulunan bir kısım Hollanda vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği bilgisini paylaşarak, "Siviller, özellikle de çocukların acı çektiğini biliyoruz. Her şekilde insani yardım ulaştırmak istiyoruz. Bunun da çatışmaya insani ara verilmesi halinde mümkün olacağının bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Helez ise Gazze'deki okul ve hastanelerin askeri hedef olamayacağına işaret ederek, daha fazla sivilin ölmemesi için çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Gazze'de her geçen gün daha çok sivilin hayatını kaybettiğini belirten Helez, "Hepimiz sesimizi yükseltmeliyiz zira, aynısı bizlerin de başına gelebilir. Bizler de Bosna Hersek'te 25 yıl önce benzer olaylar yaşadık ve sivillerin öldürülmesinin ne demek olduğunu biliyoruz." dedi.

Helez, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR Althea) misyonunda görev yapan Hollanda askerlerinin barışı korumada önemli rol üstlendiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.