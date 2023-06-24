Hollanda'nın Alkmaar şehrinde ünlü peynir pazarı ziyaretçi akınına uğradı

Hollanda'nın Kuzey Hollanda eyaletinde yer alan Alkmaar şehri, Cuma günü ünlü bir peynir pazarına ev sahipliği yaptı. Peynir üreticilerinin nefis peynir çeşitlerini sergilemek ve satmak için toplandıkları pazar ziyaretçi akınına uğradı.

Hollanda'nın Kuzey Hollanda eyaletinde yer alan Alkmaar şehri, Cuma günü ünlü bir peynir pazarına ev sahipliği yaptı.

Peynir üreticilerinin nefis peynir çeşitlerini sergilemek ve satmak için toplandıkları pazar ziyaretçi akınına uğradı.

Bu yılın ilk peynir pazarı 31 Mart'ta Alkmaar'daki Waagplein Meydanı'nda gerçekleşmişti. Eylül ayının son Cuma gününe kadar şehirde her Cuma peynir pazarı kurulacak.

Alkmaar'daki peynir tüccarları, 16. yüzyıldan bu yana peynir endüstrisinin kalite standartlarını korumaya adanmış bir kuruluş olan Peynir Loncası çatısı altında birleşiyor.

1365 yılında Alkmaar'a peyniri tartma ve ölçme ayrıcalığı tanındı ve bu amaçla özel bir kantar kuruldu.

Büyük peynir tekerlerini özel tasarlanmış el arabalarıyla taşıyan peynir hamalları, pazarda hayati bir rol oynuyor. Bu sağlam el arabaları, etkileyici biçimde 160 kilograma kadar peynir taşıyabiliyor.

Peynir tüccarları ise renkli bantları ve hasır şapkalarıyla ayırt edilebiliyor. Tüccarlar kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerini kullanıyor. Peynir Loncası yapılan işten gurur duyarken, peynir pazarının tüm ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim olmasını sağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hollanda'nın Alkmaar kentinden bildiriyor.

(XHTV)